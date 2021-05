Olivia Rodrigo lança primeiro álbum musical da carreira: 'Sour'

‘Drivers License’ de Olivia Rodrigo ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100, no início do ano Foto: REUTERS/ Phil Mccarten

Olivia Rodrigo lançou o primeiro álbum da carreira dela, nesta sexta-feira, 21. Sour possui onze faixas, sendo oito inéditas. Além disso, o novo trabalho da artista conta com Taylor Swift na composição de 1 step forward, 3 steps back.

A cantora ganhou destaque na indústria, após o sucesso da canção Driver’s Licence, que foi lançada em janeiro deste ano, e ficou semanas no Top da Hot 100 da Bilboard.

A artista também ficou conhecida entre o público jovem, protagonizando o seriado da Disney+, High School Musical: A Série: O Musical, com a personagem Nini.

Nas redes sociais, a cantora comemorou o lançamento, agradeceu a equipe e falou sobre a história por trás das canções. "Cada música é tão pessoal e perto do meu coração. Poder compartilhar com as pessoas é a coisa mais especial que já fiz na minha vida. Obrigada a todos que fizeram parte disso", iniciou ela, em publicação do Instagram.

"Aconteça o que acontecer com o álbum, estou muito grata por ter trabalhado com tantas pessoas incríveis, eu tenho muita sorte de escrever canções e a música existir. Espero que gostem dos 34 minutos e 46 segundos, em que estou derramando minhas tripas, que é chamado de Sour", disse Olivia.

"Obrigada por me ajudarem a transformar todos os meus sentimentos infelizes em um dos melhores momentos da minha vida", finalizou a aritsta. Escute o álbum completo de Olivia Rodrigo:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais