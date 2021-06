Olivia Rodrigo elogia fãs brasileiros e promete vir ao Brasil: 'Quando tudo estiver seguro'

Aos 18 anos de idade, Olivia Rodrigo já tem quase 1 bilhão de reproduções em suas três principais músicas no Spotify Foto: Geffen Records/EFE

O mais novo fenômeno da música pop, a cantora Olivia Rodrigo, elogiou os fãs brasileiros e prometeu vir ao Brasil quando tudo estiver seguro, em entrevista ao Fantástico.

"Os meus fãs brasileiros são incríveis, apaixonantes. Estou muito animada para ir ao Brasil e conhecer todos pessoalmente um dia desses. Quando tudo estiver seguro, estarei aí", disse a cantora.

Em entrevista ao jornalista Murilo Salviano, Olivia falou sobre a carreira e o álbum Sour, que vem recordes nas plataformas de streaming e em rankings como a Billboard.

A cantora de 18 anos, que tem ascendência filipina, contou que a música sempre esteve presente em sua vida. “Eu sempre amei música, desde que consigo me lembrar. E eu gosto de compor”, contou ela.

Recentemente, Olivia Rodrigo tornou-se a primeira artista a ter quatro músicas simultâneas no top 10 da Billboard Global 200. As faixas Good 4 u, Deja Vu, Traitor e Drivers License figuram na segunda, terceira, sétima e nona posições, respectivamente, da parada.

E não parou por aí! Após conseguir a primeira posição com seu álbum de estreia, Sour, na Billboard 200, ela também colocou todas as 11 faixas do seu trabalho de estreia entre as 30 primeiras da Billboard Hot 100. O álbum teve a maior reprodução em uma semana de todos os álbuns neste ano, e a maior semana de estreia de um álbum da história dos charts da Billboard.

E provavelmente quebrará mais marcas, já que quando perguntada se já pensa em próximo projeto, ela afirmou ainda estar muito focada no álbum.