Olivia Rodrigo é acusada de plágio por Courtney Love

Capa do álbum da banda de Courtney e imagem da live de Olivia Foto: Instagram/ @courtneylove/ Instagram/ @oliviarodrigo

Nesta quarta-feira, 30, Olivia Rodrigo irá fazer o show virtual, intitulado Sour Prom, meia-noite, no YouTube. No entanto, a imagem de divulgação da live está sendo acusada de plágio por Courtney Love.

A cantora pontuou semelhanças da arte com a capa do álbum Live Through This da banda que ela faz parte, Hole, lançado em 1994. Nas redes sociais, ela escreveu:"Descubra a diferença!".

Tanto nas fotos de Olivia, quanto nas de Courtney, são apresentadas uma rainha do baile de formatura, com uma tiara, segurando flores e usando rímel manchado.

A artista também escreveu no Facebook: "Roubar uma ideia original e não pedir permissão é rude. Não há como ser elegante nisso. Eu não estou brava. Isso acontece o tempo todo comigo. Mas foi péssimo".

No Instagram, Olivia Rodrigo tentou apaziguar a situação, se declarando para a veterana. "Te amo e vivo muito isso". "Olivia, bem-vinda. Minha florista favorita está em Notting Hill, Londres. Me mande uma mensagem para detalhes. Estou ansiosa para ler sua nota", alfinetou Courtney.

No Twitter, internautas criticaram a artista da banda Hole. "A ideia nem era tão original. Uma rainha do baile chorando é um símbolo comum usado em todos os lugares", disse uma seguidora. "Eu não sabia que a Courtney tem os direitos de todas as fotos de formandas com um buquê de flor", escreveu outro.

Olivia Rodrigo se tornou um grande fenômeno adolescente no ano de 2021, com o álbum de estreia Sour. Cinco semanas após o lançamento, as músicas Drivers License e Good 4 U lideraram a parada de singles Hot 100.