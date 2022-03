Olivia Rodrigo divulga novo teaser do documentário 'Driving Home 2 U'

Em novo trailer do documentário, Olivia Rodrigo cai na estrada, se diverte e encara gravador. Foto: Geffen Records/EFE

Na última sexta-feira, 4, Olivia Rodrigo divulgou mais uma prévia do seu documentário Driving Home 2 U, do Disney+. No novo trailer, compartilhado em seu perfil no Twitter, a cantora leva o público para acompanhar a rotina de criação de SOUR, seu celebrado disco de estreia lançado em 2021.

Nas imagens, Olivia Rodrigo cai na estrada, se diverte e encara o gravador. Ela também aparece em diferentes momentos, como reuniões virtuais, ouvindo música, no quarto e caindo na estrada.

Uma novidade é que ainda é possível ver um pedacinho de uma das apresentações que o projeto propõe, pois no documentário haverá novas versões para algumas faixas do álbum Sour, todas em formato ao vivo. O longa também mostra momentos marcantes de sua trajetória recente e promete revelar arranjos inéditos para hits que consagraram a cantora. Driving Home 2 U é o primeiro filme da carreira de Olivia Rodrigo e estreia mundialmente no dia 25 de março, no Disney+.