Olivia Rodrigo compartilha playlist com suas canções favoritas

Olivia Rodrigo. 'Drivers Licence' - seu single de estreia de enorme sucesso - foi para o topo do Billboard Hot 100 onde permaneceu por oito semanas. Foto: John Marshall/Handout via REUTERS

Já teve curiosidade em saber o que Olivia Rodrigo estava pensando ao escrever uma música do seu álbum Sour? Ler mentes ainda não é possível, mas saber o que toca no fone de ouvido da jovem já é possível. Em parceria com o serviço de streaming de áudio Deezer, a cantora criou uma playlist com suas músicas favoritas de todos os tempos. A lista conta com 20 faixas e já está disponível na plataforma.

Uma das cantoras presentes na playlist de Olivia é a canadense Alanis Morissette, que já foi citada inúmeras vezes como uma das maiores compositoras na opinião da jovem. Na lista, Head over Feet e Right Through You aparecem juntas.

Além de Alanis, outra referência musical da jovem que aparece na playlist é a Lorde com o seu novo single Solar Power. E, é claro, que fazer marketing para a amizade não poderia faltar né? Seu amigo Conan Gray também é citado com a música Astronomy. Conan e Olivia foram ‘adotados’ musicalmente pela cantora Taylor Swift durante a pandemia. Os dois cresceram no auge da era Swift e foram inspirados pelas músicas românticas da cantora pop.

O fenômeno Olivia Rodrigo começou com o lançamento de seu primeiro single Drivers License, em janeiro de 2021. Em um único dia, a música registrou 5,6 milhões de reproduções no Spotify nos Estados Unidos e atingiu o primeiro lugar de maior volume de streams diário para single de uma mulher no país. Em segundo lugar, Good Days, da SZA com 1,2 milhões de reproduções.

Em maio, Olivia lançou seu primeiro álbum com 11 músicas que estreou em primeiro lugar na Billboard 200 Albums Chart com 295 mil unidades vendidas na primeira semana. Atualmente, a cantora está há 12 semanas no topo do Chart e já quebrou o recorde de mais semanas em #1 na Billboard Hot 100 Compositores.