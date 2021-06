Olivia Rodrigo anuncia show virtual no YouTube

Olivia Rodrigo se apresenta no Saturday Night Live. Foto: Will Heath/NBC

A pandemia de covid-19 impediu a realização de uma das maiores tradições estudantis dos Estados Unidos: os bailes de formatura. Mas, para a cantora Olivia Rodrigo, a situação foi um pouco diferente. Aproveitando as ferramentas digitais do ‘novo normal’, a jovem anunciou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, seu próprio baile de formatura online, o Sour Prom Concert Film, marcado para o dia 29 de junho. No Brasil, com o fuso horário, o evento acontecerá na madrugada do dia 30 de junho, quarta-feira que vem.

Tudo começou com a Olivia andando por Los Angeles com uma placa escrito "o baile seria brutal sem você'', fazendo referência à faixa Brutal de seu álbum Sour. A jovem foi de porta em porta convidando alguns dos seus fãs para ir ao baile virtual com ela. Além do pedido, os ‘livies’ - nome dos fãs da cantora - receberam flores e produtos do merchandising do álbum. Logo essas surpresas foram parar nas redes sociais e o anúncio foi entregue:

since i never got to go to prom, I wanted to throw a little prom party with my fav ppl (you guys obvs). SOUR prom the concert film comes out Tuesday!!!! @youtubemusic @TMobile pic.twitter.com/7j1dvKVyWP — Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) June 23, 2021

O evento virtual vai contar com uma apresentação especial das músicas do Sour. Além disso, segundo o comunicado da imprensa, os fãs podem esperar por uma "experiência alternativa definitiva do baile". Como uma boa festa, Olivia pensou também em um ‘esquenta’ e marcou um pré-evento que vai começar 30 minutos antes da transmissão ao vivo.

Como uma boa fã de Taylor Swift, Olivia espalhou easter eggs sobre o Sour Prom Concert Film. No começo da semana, a cantora divulgou em suas redes sociais algumas imagens de filmes com cenas de baile de formatura. A primeira ideia dos fãs era que Brutal, primeira faixa do álbum, fosse virar single. Agora, entretanto, os stories fazem mais sentido.