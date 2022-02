Olivia Rodrigo anuncia filme musical sobre ‘SOUR’

Filme vai contar com apresentações das músicas do álbum de Olivia Rodrigo em novos arranjos. Foto: Disney+

A cantora e compositora Olivia Rodrigo anunciou nesta quinta-feira, 17, o lançamento do filme musical driving home 2 u (a SOUR film), que será lançado no streaming Disney+, no dia 25 de março.

A produção vai contar com apresentações ao vivo das músicas do álbum de estreia da cantora teen em arranjos inéditos, entrevistas íntimas e filmagens nunca vistas sobre a criação do disco.

O filme também vai mostrar o processo de composição de SOUR, que vai ser contado durante uma viagem familiar de carro que parte de Salt Lake City, onde o álbum começou a ser composto, até Los Angeles - ambas cidades norte-americanas. As apresentações das músicas foram realizadas em locais diferentes, e o público vai poder ver Olivia Rodrigo cantando no Mojave Airplane Boneyard, Roy's Motel & Café, Arcosanti e o Red Rock Canyon State Park, além das participações de artistas como Jacob Collier, Blu DeTiger e Towa Bird.

“Este não é um filme de um show, mas sim uma oportunidade de vivenciar em primeira mão como Olivia Rodrigo se tornou uma das maiores estrelas da música da atualidade - e uma oportunidade de vê-la apresentar as canções de SOUR de forma inédita”. disse Ayo Davis, presidente da Disney Branded Television.