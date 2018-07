Olivia Newton-John cancela shows em maio por motivos de saúde

A Sandy de Grease, Olivia Newton-John adiou todos os seus shows de maio por conta de uma crise de dor no nervo ciático Foto: Chris Pizzello/ Associated Press

Famosa por interpretar Sandy no filme Grease, Olivia Newton-John cancelou todos os shows que faria em maio por conta de uma crise no nervo ciático. Além disso, ela supostamente estaria cuidando da saúde instável de sua filha, conforme informações de uma fonte próxima à atriz.

O agente de Olivia havia declarado, pelas redes sociais, que todos os shows do mês seriam adiados por uma crise de dor no nervo ciático. “Estou tendo problemas com o ciático e preciso tirar um tempo para me recuperar dessa condição debilitante. Quero agradecer a minha família, amigos e fãs por toda a preocupação e carinho, espero poder voltar aos palcos em breve!”, afirmou.

Enquanto se recupera, a veterana de Hollywood também se preocupa com sua filha de 31 anos, Chloe Lattanzi, que já teve anorexia e sofreu com o vício de drogas. Uma pessoa ligada à atriz alegou que uma foto recente de Chloe em suas redes sociais em que ela se descreve como uma “bruxa viciada em Red Bull” supostamente teria deixado sua mãe inquieta.