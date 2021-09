Olivia Munn e John Mulaney esperam o primeiro filho

A atriz Olivia Munn. Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP

A atriz Olivia Munn, 41, está grávida do seu primeiro filho com o humorista John Mulaney. A notícia foi dada por ele no talk show norte-americano Late Night With Seth Meyers, da NBC, nesta terça-feira, 7.

“Na primavera, fui a Los Angeles, conheci e comecei a namorar com uma mulher maravilhosa chamada Olivia [Munn]”, disse Mulaney. “Vou ser pai. Estamos muito, muito felizes”.

John confessou que estava “nervoso” para anunciar a gravidez da sua companheira, pois está se recuperando de um período difícil. Em setembro de 2020, ele foi internado em um centro de reabilitação, onde passou dois meses tratando da dependência de drogas e álcool. Depois, o humorista se separou da ex-mulher Anna Marie Tendler e teve uma recaída.

“Tive muita sorte por ter conhecido essa mulher”, disse sobre a atriz de O Predador. “Ela é bondosa e me deu a mão durante esse inferno. Vamos ter um bebé juntos”, concluiu.