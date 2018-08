Octavia Spencer relata empenho de Jessica Chastain no aumento do salário para mulheres

As atrizes Octavia Spender e Jessica Chastain Foto: Danny Moloshok/Reuters e Matt Sayles/Invision AP

A atriz Octavia Spencer falou sobre o empenho da colega Jessica Chastain em conseguir aumento do salário das mulheres e a consequente redução da diferença salarial. “Ela está realmente agindo neste sentido”, revelou Octavia no painel Mulheres Quebrando Barreiras, no Sundance Film Festival na última quarta-feira, 24.

As duas atrizes estão trabalhando juntas em uma produção de comédia, na qual Jessica atua também como uma das produtoras. Em março de 2017, elas conversaram sobre o esforços para um pagamento igualitário entre homens e mulheres nesta produção.

Octavia contou que, durante este encontro, ela abordou a questão do salário das mulheres negras. “Nós ganhamos ainda pior que as brancas. Então se vamos levar adiante essa conversa sobre pagamento igual, devemos colocar o assunto das mulheres negras na mesa”, afirmou a estrela de Histórias Cruzadas.

Foi neste momento que, segundo Octavia, Jessica disse: “Você terá seu pagamento, receberemos a mesma quantia”. Na última semana, elas receberam a confirmação de um pagamento cinco vezes maior do que pediram.

Veja o relato completo no vídeo, a partir do minuto 19:30