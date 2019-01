Octavia Spencer diz que LeBron James lhe ajudou a ter salário equivalente em série

A atriz Octavia Spencer e o jogador de basquete LeBron James. Foto: Wilton Junior/Estadão / Al Drago/AP

Octavia Spencer, conhecida por sua atuação em Estrelas Além do Tempo e Histórias Cruzadas, agradeceu a ajuda que recebeu do jogador de basquete LeBron James. De acordo com a atriz de 46 anos, LeBron lhe ajudou a receber salário equivalente ao de homens em uma nova série produzida pela Netflix. As informações são do TMZ.

Durante uma entrevista no Festival Sundance, Octavia disse que “quando estava negociando o acordo para Madam C.J., LeBron James teve de intervir”. A atriz irá produzir e estrelar Madam C. J. Walker, série de oito episódios sobre a primeira mulher negra a ficar milionária por si mesma nos Estados Unidos. LeBron é produtor executivo na série, que ainda não possui previsão de lançamento na Netflix.

Por fim, Octavia completou: “Precisamos que todos os nossos homólogos masculinos estejam na luta conosco”. A atriz se destaca na luta por salários iguais entre homens e mulheres nos Estados Unidos.