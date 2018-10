'Obrigada por ser a pessoa que acredita', diz Lady Gaga a Bradley Cooper

Bradley Cooper e Lady Gaga no Festival de Cinema de Veneza em agosto, representando o filme 'Nasce uma Estrela'. Foto: REUTERS/Tony Gentille

Na última quarta-feira, 3, Lady Gaga surpreendeu os fãs que assistiam ao Nasce uma Estrela em uma pré-estreia em Nova York. A cantora apareceu no cinema da Times Square que fazia a exibição do filme após ser anunciada pelo anfitrião, Tyler Oakley. As informações são do Entertainment Tonight.

"Eu amo tanto vocês. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, por estarem aqui hoje", disse Gaga, que aproveitou para comentar um pouco de sua personagem, Ally.

"Na verdade, para ser bem honesta, Ally e eu somos muito diferentes. Vocês sabem, quando eu decidi que eu queria ser uma música, como uma compositora e cantora, e meus amigos estava me chamando de Gaga e eu estava pronta para tomar as rédeas, eu estava muito confiante. Eu queria ser eu mesma. Eu tinha algo a dizer. Ally não é assim", disse Gaga.

No filme, Ally é uma artista que está tentando ganhar a fama e é descoberta por Jackson Maine (Bradley Cooper), um popstar, e não acredita muito em seu talento. "Ela está cansada da indústria da música, ela já ouviu que não é bonita o suficiente e que não consegue. Ela não tem autoconfiança", comentou a cantora.

Ela ainda elogiou Cooper, que atua e dirige o filme. "Eu digo que pode haver 100 pessoas em uma sala, e 99 não acreditam em você, mas tudo o que você precisa é que apenas uma pessoa acredite. Então eu tenho que agradecer ao meu incrível diretor, Bradley Cooper, por ser essa pessoa", falou. "Mas eu também quero agradecer a cada um de vocês que sempre me apoiaram ao longo dos anos. Eu não estaria aqui sem vocês".

Nasce uma Estrela estreou nesta quinta-feira, 4, nos cinemas de todo o Brasil e marca a estreia de Lady Gaga como protagonista em um longa.