‘Obrigada, meu Deus!’, comemora Ana Furtado ao voltar à Globo

Ana Furtado Foto: Instagram / @aanafurtado

Esbanjando felicidade e sorrisos, Ana Furtado esteve no comando do programa É de Casa na manhã deste sábado, 15, na TV Globo. Com um vestido amarelo estampado, a apresentadora comemorou nas redes sociais.

“Gente, não dá para esconder a alegria de estar de volta ao É de Casa. Se reflete até na cor do meu figurino. Como é bom estar aqui, meu Deus! Beijos!”, declarou Ana.

Os internautas também comemoraram. “Seja bem vinda, você é uma mulher abençoada” e “Maravilhosa, continue sendo luz” foram alguns dos comentários na página oficial dela no Instagram.

Ana Furtado terminou, recentemente, as sessões de quimioterapia para combater um câncer de mama, descoberto no início do ano. O tratamento continuará com a radioterapia.

Ao longo da terapia contra o tumor, a apresentadora compartilhava cada batalha com os seguidores. Neste sábado, ela apareceu na telinha com um novo corte de cabelo e agradeceu o carinho dos fãs.