Objetos de Stephen Hawking, como cadeira de rodas, irão a leilão

Stephen Hawking em foto de dezembro de 2006. Foto: Yonathan Weitzman / Reuters

De uma cópia de sua tese de doutorado até a sua cadeira de rodas, itens que pertenceram a Stephen Hawking irão a leilão, permitindo aos fãs do físico britânico conhecido por seu trabalho explorando as origens do universo ter uma chance de comprar algumas de suas posses.

Conhecido por sua aclamada pesquisa sobre buracos negros, Hawking, que sofreu com uma doença neuro-motora e usou um sintetizador de voz eletrônico, morreu no último mês de março, aos 76 anos de idade.

Nos ombros de gigantes, que também conta com documentos escritos por Isaac Newton, Charles Darwin e Albert Einstein, contará com 22 lotes do acervo de Hawking, incluindo uma das cinco cópias conhecidas de sua tede de PhD, Propriedades de Universos em Expansão, estimada entre 100 mil e 150 mil libras (o equivalente a algo entre 469 mil e 703 mil reais).

Cadeira de rodas de Stephen Hawking que irá a leilão na Christie's. Foto: Neil Hall / EFE

"Stephen Hawking foi uma grande personalidade mundial. Ele tinha essa maravilhosa habilidade para se conectar com as pessoas", disse Thomas Venning, chefe do departamento de livros e manuscritos da casa de leilões Christies, em Londres, à Reuters.

"A ideia era providenciar algo que fosse acessível aos seus admiradores, para que as pessoas pudessem se conectar com ele e relembrar sua extraordinária história."

Tese de doutorado de Stephen Hawking datada de 1965. Foto: Toby Melville / Reuters

Também estará a venda uma cópia com a impressão digital de Hawking de seu maior best-seller, Uma Breve História do Tempo, estimada entre 2 mil e 3 mil libras (cerca de 9 mil a 14 mil reais), assim como prêmios e medalhas entregues ao cientista, com preços entre 10 mil e 15 mil libras (entre 46 mil e 70 mil reais).

Livro 'Uma Breve História do Tempo' com impressão digital de Stephen Hawking. Foto: Neil Hall / EFE

Outros documentos, como um convite para a recepção de Time Travellers, assim como uma cadeira de rodas motorizada que Hawking usou, também serão vendidas no leilão online que ocorrerá entre 31 de outubro e 8 de novembro.

Já há interesse vindo de regiões como Ásia, Estados Unidos e Austrália, de acordo com Venning. "[Hawking] viajou ao redor do mundo e ele tinha fãs nos Estados Unidos, tinha fãs na Ásia", contou.