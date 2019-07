Objetos de Madonna vão a leilão; carta de Tupac sobre fim da relação é avaliada em R$750 mil

Madonna tentou impedir o leilão ao afirmar que os objetos tinham sido roubados por sua antiga assessora Foto: Mike Segar/Zsuzsa Schiller/ REUTERS

NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS - Dezenas de objetos pessoais da cantora Madonna foram colocados em leilão pela empresa Gotta Have Rock and Roll nesta quarta-feira, 17, após uma longa batalha judicial. A principal peça é uma carta enviada pelo falecido rapper Tupac, ex-namorado da cantora, na qual ele explicava os motivos de ter rompido o relacionamento dos dois.

A carta foi avaliada em US$ 200 mil, cerca de R$ 750 mil, mas a empresa aceita lances mínimos de até US$ 100 mil. No entanto, até o momento, nenhum fã ou colecionador fez uma proposta para levar a mensagem escrita por Tupac para casa.

O leilão ficará aberto até o próximo dia 26 de julho, mas antes de os objetos serem anunciados pela Gotta Have Rock and Roll, a empresa e a cantora travaram uma batalha judicial que demorou dois anos.

Madonna tentou impedir o leilão ao afirmar que os objetos tinham sido roubados por Darlene Lutz, sua antiga assessora. Segundo a cantora, eles sumiram durante uma mudança em 2004, mas o tribunal afirmou que ela só tinha três anos para reivindicar a posse dos bens. Lutz trabalhou como assessora artística de Madonna de 1981 até 2003, quando houve um desentedimento entre as duas.

Quando o processo contra a empresa começou, Madonna disse estar especialmente abalada por ver que a carta de Tupac seria leiloada. Na mensagem, o rapper explica que temia que uma namorada branca pudesse prejudicar sua carreira musical. "Me surpreendeu descobrir que o leilão incluía a carta de Tupac. Nunca vendi, dei ou me desfiz dela", disse a cantora.

Além da carta do rapper, a empresa espera arrecadar US$ 400 mil com a venda de outros itens da cantora, como o currículo original de Madonna, a letra de várias das músicas da artista escritas à mão e roupas utilizadas em shows.

Um dos objetos mais valiosos à venda é a guitarra que Duane Allman utilizou durante a gravação de Layla, um dos maiores sucessos de Eric Clapton, em 1970. O instrumento tem preço mínimo de US$ 1,5 milhão. / EFE