O travesseiro que rejuvenesce

Novidade que age na calada da noite promete redução de rugas e linhas finas em quatro semanas de uso contínuo Foto: Divulgação

Imagine uma fronha capaz de regenerar a pele enquanto você dorme...pois a novidade existe e acaba de ser lançada no Brasil. Feita com óxido de cobre, a fronha da Iluminage Beauty, criada em parceria com o POND`S Institute, combate os sinais visíveis do envelhecimento - rugas e linhas de expressão - durante uma noite de sono. Foram anos de pesquisas científicas até se chegar a uma forma de fazer com que as micropartículas de óxido de cobre fossem incorporadas às fibras do tecido. O mineral, amplamente utilizado na medicina e fundamental nos processos de cicatrização e na produção de colágeno e elastina, estimula as atividades regenerativas naturais da pele, reduzindo a aparência das rugas e linhas de expressão.

Quando o rosto entra em contato com o tecido da fronha, íons de cobre são automaticamente liberados e transportados até a superfície da pele através da umidade presente no ar. Eles, então, são absorvidos, iniciando naturalmente o processo de autorrenovação da pele, estimulando suas atividades regenerativas e consequentemente proporcionando uma melhora no aspecto geral e a redução comprovada das rugas e linhas finas.

A super fronha antienvelhecimento é feita de cetim macio, durável e não irritante à pele. Os resultados foram clinicamente comprovados por meio de mais de 30 estudos internacionais: a melhora da pele é visível em quatro semanas e os efeitos são contínuos e duradouros. Além da redução de rugas, o tecido combate e previne o surgimento de novas linhas. Ele ainda estimula a produção de colágeno e aumenta a firmeza da pele. Segundo o fabricante, o efeito rejuvenescedor permanece durante toda a vida útil da fronha, mesmo após sucessivas lavagens - de preferência, sem amaciante. O sono é doce, mas o preço da fronha antirrugas é salgadinho: R$ 699.