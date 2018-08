'O sonho da minha vida sempre foi estar aqui', diz Maiara no 'Domingão do Faustão'

Dupla Maiara e Maraisa. Foto: Ramón Vasconcelos/Globo

Pela segunda vez no Domingão do Faustão, a dupla Maiara e Maraisa falaram da emoção que é estar no programa. Elas se apresentaram no quadro Ding Dong depois que uma dupla participante adivinhou o som da campanhia como sendo uma música delas.

"A primeira vez que viemos aqui, quando você começou a falar, ela já olhou pra mim chorando. A porta nem tinha aberto ainda", contou Maraisa ao falar do quanto a irmã é emotiva.

"A gente assistia seu programa desde criança, e o sonho da minha vida sempre foi estar aqui na sua frente", disse Maiara emocionada.

"Dizia: 'o dia que a gente estiver consagrada mesmo vai ser no dia que a gente pisar no [Domingão do] Faustão", completou a cantora. "Todo artista, quando vem aqui, te conhece, quando vive essa magia do Domingão, ele se sente realizado", afirmou.

O apresentador perguntou ainda sobre os pais delas, que sempre a apoiaram. "Meu pai e minha mãe são dois guerreiros que sempre fizeram tudo [por nós]. Sempre apoiaram e viveram nosso sonho. Fico impressionada como eles abdicaram dos sonhos deles para fazer Maiara e Maraisa estarem hoje aqui", disse Maiara.