'O significado de uma noite de Natal nunca mais será o mesmo', declara mulher do cantor Maurílio

O cantor Maurílio e a mulher Luana Ramos Foto: Instagram/@luanarsr

A mulher do cantor Maurílio, da dupla com Luiza, Luana Ramos, prestou uma homenagem ao marido nas redes sociais neste domingo, 26. O sertanejo está internado em UTI de um hospital em Goiânia desde o último dia 15. O artista teve três paradas cardiorrespiratórias e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar.

No Instagram, Luana publicou uma foto em que o casal aparece em uma noite de Natal. "Uma foto de um dos nossos vários Natais. E tenho certeza de que ainda virão muitos outros! O significado de uma noite de Natal pra mim, acho que nunca mais será o mesmo", desabafou.

A mulher de Maurílio segue em oração pela recuperação do marido: "Hoje, nessa noite de esperança, meu único desejo e pedido a Cristo é você com sua saúde restaurada e em casa! Na visita de hoje, pra mim, finalmente parecia que você estava só tirando um cochilo. Descansa! Quando você voltar, vai ter muita informação pra processar, muita gente querendo te ver e falar com você! Descansa, pra voltar 100% pra gente!", concluiu.

O último boletim médico do sertanejo afirma que ele teve bronco espasmos na madrugada deste domingo, 26, que foram controlados pela equipe: "Paciente, Maurílio Delmont Ribeiro, 28 anos, no momento encontra-se entubado sob ventilação mecânica, sedado, em uso de bloqueador neuromuscular, em hemodiálise contínua, em acompanhamento com hematologia, neurologia e nefrologia".

"Continuem orando por ele. O médico ligou pra gente explicando essa intercorrência. Não vamos parar e vamos continuar orando", disse a mulher do cantor.