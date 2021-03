O sertanejo Edson, internado na UTI com covid-19, apresenta quadro estável

O cantor sertanejo Edson Cadorini, 46, está internado na UTI com covid-19 Foto: Divulgação / Denis Ono

O cantor Edson Cadorini está internado com covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital São Luiz, na capital paulista, desde a segunda-feira, 8. Um novo comunicado da assessoria de imprensa informou que o sertanejo, que faz dupla com Hudson, tem o quadro de saúde estável e respira sem ajuda de aparelhos.

Edson estava internado em um hospital particular de Indaiatuba, interior de São Paulo, desde o dia 3 de março, quando sentiu fortes sintomas da covid-19, que já havia sido identificada e estava sendo tratada em casa. A piora no estado de saúde do cantor o levou a ser transferido para a UTI em São Paulo.

Segundo informações do G1, a mulher do cantor e uma das filhas que mora com o casal não foram infectadas, o irmão Hudson também está bem e não houve contato físico recente entre eles.