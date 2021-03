O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, testa positivo para covid-19

O sertanejo Cristiano contou que ele, a mulher, os dois filhos e a sogra estão com coronavírus Foto: Reprodução Instagram / @crisznec

O sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, testou positivo para covid-19. A mulher, os dois filhos e a sogra do cantor também já haviam sido diagnosticados com a doença. Na tarde desta quarta-feira, 17, ele publicou uma série de vídeos nas redes sociais contando a situação da família e fazendo um apelo aos seguidores para que se cuidem.

“A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. A gente temia muito por esse momento. Achamos que não iria chegar, mas vai se tornar um pouco inevitável esse vírus. Às vezes a gente esquece de levar tão a sério como deveria”, começou o cantor. “O vírus chegou até a minha casa, o nosso lar, através de outra pessoa. Sei que as pessoas têm a mania de ficar atrás da tela do celular metendo a boca, mas não vou entrar nesses méritos e não culpo a pessoa que trouxe o vírus para minha casa, ela não tem culpa."

Em seguida, Cristiano explicou que a sogra, Cidinha Silva, está internada em estado “muito delicado” e pediu orações. “A Paula está sumida porque está muito preocupada. Vocês sabem que eu perdi a minha mãe recentemente, tem sido difícil. Tenho fé que vai dar tudo certo, que é só uma fase ruim. Prefiro ter fé e ficar com um sorriso no rosto.”

A mulher do sertanejo, Paula Vaccari, e os dois filhos, Cristiano e Pietra, estão em casa. Inicialmente, Cristiano testou negativo, mas optou por ficar com a família e também foi contaminado.

"Minha sogra se contaminou, ficou um tempo em casa isolada, mas acabou internada. A Paula também teve contágio, porque, por mais que tentamos evitar, ela deve ter se contaminado antes. O Cristiano e a Pietra também estão com o vírus. Nesse momento, eu era o único negativo só que a Paula ia ficar sozinha com duas crianças, com vírus. Eu optei por ficar dentro de casa cuidando deles, mas infelizmente, também testei positivo", contou.

Com excessão da sogra, o resto da família passa bem. “Já estou no fim da quarentena, sem sintos, Graças a Deus, a Paula tem um pouco de dor no corpo, mas está tudo bem”.

O sertanejo não quis se posicionar quanto ao lockdown decretado em Rio Preto para conter o avanço da doença, mas sinalizou que a situação está muito grave na cidade. "Cuidado porque a coisa está muito feita. Somos muito próximos do Hospital de Base. Temos muito contato com o pessoal que cuida de covid-19. A coisa está feia. Hoje sinto na pele o quanto o vírus abala uma família. Então se cuidem, não vacilem. Eu não podia deixar minha família sozinha. Graças a Deus minha quarentena acaba na sexta-feira e eu estou sem sintomas."

A dupla de Cristiano, Zé Neto, também contraiu o coronavírus em junho de 2020. Na ocasião, o sertanejo publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo pedindo que as pessoas respeitassem os protocolos de segurança. "Eu fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa com covid, no pior estágio, sofre", comentou Zé Neto no vídeo.