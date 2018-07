O Rappa anuncia pausa nas atividades por tempo indeterminado

Desde que voltou, em 2009, O Rappa lançou dois álbuns: 'Nunca Tem Fim...', de 2013, e 'Acústico Oficina Francisco Brennand', de 2016 Foto: Gabriela Biló/Estadão

Após mais de 24 anos na estrada, O Rappa fará uma pausa nas atividades por tempo indeterminado, anunciou a banda nesta quarta-feira, 3, em um post no Instagram. Apesar disso, os shows até 2018 serão mantidos.

No texto, O Rappa agradece o carinho dos fãs, mas não explica o motivo do hiato. "Desde que voltamos aos palcos, em outubro de 2011, vivemos experiências incríveis. Talvez as mais importantes desses mais de 20 anos de carreira. Viajamos o Brasil de ponta a ponta, lançamos dois discos, emendamos quatro turnês internacionais que incluíram um Lollapalooza nos EUA, mais de dez datas na Europa, três na Austrália e um na Nova Zelândia", escreveram.

O Rappa surgiu em 1993 e já havia feito uma pausa entre 2009 e 2011. Hoje, a banda é formada por Marcelo Falcão, Marcelo Lobato, Lauro Farias e Xandão Meneses.