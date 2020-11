O que Vanusa dizia sobre o suposto 'plágio' do Black Sabbath?

Vanusa durante show em 4 de outubro de 1977 Foto: Rolando de Freitas/Estadão

A cantora Vanusa, que morreu no último domingo, 8, aos 73 anos de idade, chegou a comentar algumas vezes no passado sobre as comparações e acusações de "plágio" que eram feitas entre sua música What to do? e Sabbath, Bloody Sabbath, do Black Sabbath.

O termo vem sendo usado em diversas postagens nas redes sociais há alguns anos para falar sobre semelhanças entre as duas melodias, especialmente em relação à guitarra que pode ser ouvida na introdução de ambas.

Em entrevista ao Estadão em 21 de agosto de 2015, a cantora ressaltou o fato de sua música ter sido lançada alguns meses antes de Sabbath, Bloody Sabbath.

"Você já ouviu minha What To Do? Disseram até que ela foi uma cópia da música do Black Sabbath, mas pedi uma pesquisa e concluíram que eles lançaram a música depois de mim. Se alguém copiou alguém, então, foram eles".

Meses depois, em abril de 2016, o site plus55.com fez uma postagem apontando a semelhança entre as duas músicas lançadas em 1973. Vanusa ressaltou que tratava-se de uma "coincidência musical".

"Eu ouvi pela primeira vez há uns dois anos e fiquei convencida de que eles não me copiaram, nem meus compositores os copiaram", afirmou, à época.

Ouça às músicas What To Do?, de Vanusa, e Sabbath, Bloody Sabbath, do Black Sabbath, abaixo, e faça a comparação.