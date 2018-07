O que está acontecendo com Rihanna e Drake?

Foto: Reprodução/Instagram

Riri e Drake têm uma história complicada. O mais novo rumor é de que eles teriam terminado, mas os fãs logo começaram a se perguntar: terminaram o quê?

O casal nunca admitiu publicamente o relacionamento, mas alguns indícios são inegáveis. Depois de ele revelar no VMA que era apaixonado por Rihanna desde os 22 anos e levar alguns cortes dela, a cantora apareceu no show de Drake para cantar Bitch Better Have my Money e eles se beijaram.

Os fãs levaram o acontecimento como uma confirmação do namoro. Ficou ainda mais difícil negar um relacionamento depois de Riri aparecer com uma tatuagem de tubarão - Drake tinha dado um tubarão de pelúcia de presente para ela.

Como se tudo isso já não fosse suficiente, o rapper exibiu uma tatuagem igualzinha alguns dias depois. Os shippers estavam animadíssimos, até hoje. A revelação do suposto término do suposto namoro deixou muita gente triste.

Com tanta especulação, ainda sobrou espaço para mais uma. A revista People revelou que, segundo uma fonte, Drake e Rihanna estariam, na verdade, em um relacionamento aberto.

Todo mundo ficou sem saber no que acreditar. Será que algum dos dois vai falar sobre o assunto? Por enquanto, o 'casal' ainda não se manifestou.

"site divulga que romance de rihanna e drake chegou ao fim" mas eles nunca divulgaram que tinham um relacionamento/romance seus locos (???) — rachel (@purposheen) 11 de outubro de 2016

Rihanna e Drake terminaram , legal fera , mas quando eles começaram ? — Thais (@PalmitaConfiant) 11 de outubro de 2016