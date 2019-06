'O papel do homem é respeitar nossas escolhas', diz Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa foi fotografada na Reserva do Ibitipoca, em Minas Gerais Foto: Nicole Heiniger/ Valisere

Marina Ruy Barbosa está à frente das câmeras da TV como personagens de novela e para anúncios publicitários desde criança, mas aos 23 anos ela se deparou com um trabalho inédito em sua carreira: posar para uma sessão de fotos de uma marca de lingerie.

A atriz foi fotografada por Nicole Heiniger em Minas Gerais, na Reserva do Ibitipoca, para a campanha de inverno da Valisere. A direção de arte foi de Estela Padilha, styling de Flávia Lafer e a beleza foi produzida por Silvio Giorgio.

Na quinta, 6, a garota-propaganda esteve em um parque de diversões inspirado no Dia dos Namorados montado pela grife de roupa íntima na Rosset Concept Store, em São Paulo.

Marina Ruy Barbosa no parque de diversões inspirado no Dia dos Namorados montado pela Valisere Foto: Nicole Heiniger/ Valisere

Marina falou que não abre mão do conforto quando o assunto é lingerie, no entanto acredita que é possível encontrar peças bonitas que também promovam o bem-estar. Ao ser questionada pelo E+ sobre qual a sua opinião a respeito do papel do homem na escolha da lingerie foi segura: "O papel do homem é respeitar as nossas escolhas. Seja na roupa íntima, no trabalho, na vida!".

A atriz também falou sobre o impacto das discussões sobre o papel da mulher na sociedade no estilo pessoal. "Estamos trilhando um caminho - árduo - em busca da liberdade, do direito à escolha... E isso se reflete em todas as nossas decisões, na forma de pensar, de agir, de vestir."

O maquiador internacional Patrick Ta, que veio pela primeira vez ao Brasil para ministrar um aula no Beauty Trends, também foi a ação do Dia dos Namorados da Valisere.