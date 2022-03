'O Mundo Canta Raça Negra': novo DVD da banda contará com participações como Dilsinho e Juliana Paes

Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra, durante show da banda. 'O Mundo Canta Raça Negra' será gravado em Florianólopis, Santa Catarina, na noite desta terça-feira, 22. Foto: Studio Brammer

O grupo de pagode romântico Raça Negra gravará nesta terça-feira, 22, mais um show ao vivo. O Mundo Canta Raça Negra, nome dado à produção, vai ocorrer em Florianópolis, Santa Catarina, e vai contar com participações de outros músicos como a dupla sertaneja Jorge & Mateus, os cantores Dilsinho e Tierry, além das atrações internacionais Anselmo Ralph e Joey Montana.

O repertório do show contará com as músicas que fizeram sucesso em todo Brasil, nos 38 anos de carreira da banda, além da inédita Ti ti ti le le le. A atriz Juliana Paes também participará da gravação e será homenageada durante a apresetação da música Cheia de Manias, que foi tema da novela A Dona do Pedaço, da TV Globo, da qual a artista foi protagonista.