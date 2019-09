'O humor não é para agredir ou ofender', opina Leandro Hassum

Leandro Hassum Foto: Christina Rufatto / Estadão

"O humor não é para agredir ou ofender, mas a gente se reinventa. O humor não tem que ter limite, o limite é o do bom senso", afirmou Hassum.

O ator ainda falou sobre bullying e como via o humor em sua juventude: "Usava como uma defesa, por ser um cara fora dos padrões. Eu me sacaneava antes que me sacaneassem."

"Depois de um tempo, fazendo análise, você percebe que é uma defesa, mesmo. Isso me rendeu três expulsões de colégios, porque eu virei o mais engraçado para as pessoas esquecerem que eu era o cara gordo", completou.

Leandro Hassum também falou sobre o Tá Pago, programa de entrevistas que estreou recentemente no canal pago TNT: "Sempre gostei de uma fofoca, de prestar atenção na conversa dos outros. Hoje tenho um programa que faço isso".

A entrevista com Leandro Hassum vai ao ar no Luciana By Night desta terça-feira, 3, a partir das 22h45.