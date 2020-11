‘O Grammy continua corrupto’, diz The Weeknd após não ser indicado

O cantor The Weeknd falou sobre sua ausência nas indicações do Grammy 2021 Foto: Reuters / Mark Blinch

O cantor The Weeknd fez uma publicação na terça-feira, 24, em que criticou a organização responsável pelo Grammy, no mesmo dia em que o artista não foi indicado nas categorias da premiação. A ausência também rendeu diversas críticas nas redes sociais.

“O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, meus fãs e à indústria [musical]”, disse o cantor em uma publicação. No Twitter, o post de The Weeknd já possui mais de 1 milhão de curtidas, e foi compartilhado por mais de 300 mil pessoas.

As principais críticas foram referentes à ausência do cantor em categorias como Álbum do Ano e Gravação do Ano, com os fãs destacando o sucesso do último álbum do cantor, After Hours, lançado em 2020. Ele inclui a música Blinding Lights, que se tornou uma das mais ouvidas do ano.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Em nota enviada para a revista estadunidense The Hollywood Reporter, Harvey Mason Jr., que atualmente comanda a organização responsável pela premiação, disse que “houve um número recorde de submissões [para concorrer às categorias] neste ano atípico e competitivo”.

“Nós entendemos que The Weeknd está desapontado por não ter sido nomeado. Eu fiquei surpreso e tenho empatia com o sentimento dele. A música dele neste ano foi excelente”, disse Mason Jr. Ele também negou a informação, divulgada pelo site TMZ, de que o cantor teria ficado de fora da premiação por ter concordado em se apresentar no Super Bowl em 2021.

“Para ser claro, a votação em todas as categorias acabou bem antes do anúncio da apresentação do The Weeknd no Super Bowl, então de jeito nenhum isso afetou o processo de nomeação. Todos os nomeados ao Grammy são reconhecidos por um corpo de eleitores pela sua excelência, e nós parabenizamos a todos”, concluiu ele.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais