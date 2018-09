'O estresse, a ansiedade, tudo eu descontava na comida', diz Maiara, da dupla com Maraísa

A dupla Maiara e Maraísa. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos/Divulgação

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, mudou de vida há alguns meses, quando resolveu que iria perder peso: em novembro de 2017, ela fez uma cirurgia bariátrica e mudou sua alimentação, o que já a fez perder 20 quilos. Na última terça-feira, 27, ela foi uma das convidadas do Encontro e falou sobre seu novo peso.

"Tinha todo o estresse, a rotina, ansiedade demais, e tudo isso eu descontava na comida e sem fazer exercício nenhum. Eu cheguei a ter 85 quilos. Hoje estou com 64 e ainda tenho que emagrecer uns sete quilos para chegar ao peso ideal. Eu fiz a bariátrica como um suporte, e hoje estou começando a fazer exercício físico, que ajuda em tudo", disse Maiara.

Ela deixou claro, porém, que a cirurgia não foi milagrosa e que foi apenas uma das etapas de sua mudança. "Não é um milagre, é uma ajuda, um suporte. Eu recorri a isso porque minha rotina estava cada vez mais difícil e, cada vez que eu me pesava, estava maior o peso. Hoje eu tenho nutricionista e endócrino que me acompanham", falou.

A sertaneja contou que tinha compulsão alimentar: "O psicológico manda demais, na verdade está tudo aqui na mente da gente. Hoje eu estou mais tranquila, nossa rotina melhorou bastante também. É tudo na cabeça, e tem gente que não precisa de nada disso. Eu já estava numa depressão, estava me fazendo muito mal. Eu comia compulsivamente, chegou a um ponto em que eu estava, às vezes, no meio da noite querendo comer um lanche não sei da onde. Estava no limite mesmo", relembrou Maiara.

Há alguns dias, Maiara fez uma publicação no Instagram comemorando a perda de peso e comparando fotos de um ano atrás e uma atual. "Já foram 20 quilos, agora só faltam mais 20! Mas vamos com fé que a gente chega lá", disse ela na legenda.

VEJA MAIS: Sertanejas tentam emagrecer após a fama