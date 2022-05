‘O Espetáculo Não Para’, biografia de Domingos Montagner, é lançada com presença da esposa e amigos

Biografia conta a carreira do ator Domingos Montagner. Foto: Cristina Granato/ Máquina de Livros / Instagram /@domingosmontagneroficial

Na última terça-feira, 3 de maio, a biografia O Espetáculo Não Para — Domingos Montagner, escrita pelo jornalista Oswaldo Carvalho, foi lançada no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de familiares, amigos e artistas que trabalharam ao lado de Domingos na TV, no circo e no teatro. Camila Pitanga, Letícia Colin, Lilia Cabral, Licia Manzo, Luciana Lima, viúva de Domingos, e o palhaço Fernando Sampaio, principal parceiro do ator na arte da palhaçaria, estiveram presentes na homenagem.

Em São Paulo, o lançamento ocorreu no teatro Sesi, nesta quarta, 4. Além da sessão de autógrafos, o evento contou com um show de palhaçaria A Noite dos Palhaços Mudos, da companhia de circo La Minima, fundada por Domingos.

O ator morreu em 2016, durante as gravações da novela Velho Chico, da TV Globo. Ele mergulhava no Rio São Francisco com parte do elenco da novela, quando desapareceu. Quatro horas depois, seu corpo foi encontrado pelo corpo de bombeiros.