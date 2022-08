'O Conto Dos Dois Mundos': Luísa Sonza anuncia turnê para marcar nova fase na carreira

O primeiro show da turnê 'O Conto Dos Dois Mundos' acontecerá no dia 4 de setembro com a apresentação de Luísa Sonza no Rock in Rio. Foto: Pam Martins

A cantora Luísa Sonza anunciou, nesta segunda-feira, 15, uma nova turnê nacional que promete marcar uma nova fase da carreira. O Conto Dos Dois Mundos contará com uma experiência imersiva por toda a história do nome da artista com performances interativas.

Nos shows, Luísa apresentará hits do começo da carreira, como Boa Menina e Braba, e também canções presentes no álbum Doce 22.

Em nota, Luísa contou que o projeto está sendo estruturado há vários meses e que diversos conteúdos, peças e histórias exclusivas serão disponibilizados.

"Queria proporcionar um momento especial e com experiências para meus fãs. E que não só meus fãs, mas também para aqueles que me acompanham há pouco tempo consigam entender um pouco de toda minha trajetória, processo criativo e muito mais", disse.

O projeto terá início com o show da cantora no Rock in Rio, que acontecerá no dia 4 de setembro em uma versão "pocket". No dia, Marina Sena irá acompanhar a artista durante a apresentação.

A primeira versão completa dos shows de O Conto Dos Dois Mundos acontecerá no dia 1º de outubro em São Paulo. Os ingressos serão vendidos a partir desta quinta-feira, 18, às 12h, no site da Ticket 360. Os valores ainda não foram divulgados.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais