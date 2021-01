'O amor vence', garantem Harry e Meghan em reflexões sobre 2020 de 1º podcast

Meghan Markle e príncipe Harry Foto: REUTERS/Hannah McKay

O príncipe britânico Harry e Meghan Markle agradeceram nesta terça-feira, 29, os trabalhadores essenciais e ofereceram encorajamento às pessoas que sofreram durante a pandemia de coronavírus de 2020 em seu primeiro podcast divulgado no Spotify.

Harry e Meghan, conhecidos oficialmente como duque e duquesa de Sussex, são os protagonistas do episódio, que dá espaço às reflexões e esperanças do cantor Elton John, do produtor e ator Tyler Perry, da campeã de tênis Naomi Osaka e de outras celebridades para o próximo ano.

Em trechos divulgados pelo Spotify, o casal agradece os profissionais de saúde e da linha de frente e outros que fizeram sacrifícios durante um ano desafiador.

“De nossa parte direi que, independentemente do que a vida colocar no caminho de vocês, acreditem quando dizemos que o amor vence”, disse Meghan. “O amor sempre vence”, acrescentou Harry.

Harry e Meghan abdicaram de suas obrigações de membros da realeza em janeiro e se mudaram para o sul do Estado norte-americano da Califórnia com o filho pequeno, Archie. Em setembro, eles assinaram um acordo de produção de vários anos para criar programas de televisão com a Netflix, seguido por um acordo de vários anos para produzir e apresentar podcasts para o Spotify.