‘O amor no topo’: Beyoncé conquista pódio de melhor música romântica da década

Love on top de Beyoncé, fala sobre priorizar o amor Foto: YouTube/@Beyoncé

A revista Billboard divulgou uma lista com as 50 melhores músicas românticas da década, em homenagem ao Valentine's Day. A ideia é trazer reflexões sobre a importância das músicas de amor e como a temática têm perdido espaço, no século, 20 para músicas que falam de identidade e lutas pessoais.

Confira as primeiras colocadas na lista:

1. Beyoncé - “Love On Top”, 2011

2. Mariah Carey - “We Belong Together”, 2005

3. Frank Ocean - “Thinkin Bout You”, 2012

4. Alicia Keys - “If I Ain't Got You”, 2004

5. Rihanna feat. Calvin Harris - “We Found Love”, 2011

6. Harry Styles - “Adore You”, 2019

7. Sade - “By Your Side”, 2000

8. King Princess - “1950”, 2018

9. Ed Sheeran - “Thinking Out Loud”, 2014

10. Miguel - “Adorn”, 2012