'O amor mais lindo que tive', afirma esposa de MC Kevin após morte do cantor

MC Kevin e a esposa Deolane Bezerra Foto: Instagram/@dra.deolanebezerra

Deolane Bezerra usou as redes sociais neste domingo, 16, para prestar uma homenagem ao marido, MC Kevin, que morreu aos 23 anos de idade após cair da janela de um hotel no Rio de Janeiro em que estava hospedado com a companheira. Na noite anterior, ele havia feito um show na cidade.

O cantor chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

"Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que tive. O homem que mais me amou e me admirou! Vai com Deus, meu menino. Eu sempre vou te amar", escreveu a advogada na legenda da foto em que aparece abraçando MC Kevin.

Após colocarem um ponto final na relação, em fevereiro, o cantor declarou que sentia falta da namorada. "Triste saber que perdi a mulher da minha vida. Fui imaturo", declarou na ocasião.

MC Kevin e Deolane Bezerra se casaram em abril, no México Foto: Instagram/@dra.deolanebezerra

Em abril, ambos decidiram reatar e casaram em Tulum, no México.

"Mesmo quando você me faz gritar aos ventos de raiva, com tuas manias e birras, eu te amo com todo meu coração. Mesmo quando o filme que você escolheu é chato e sem graça, meu coração aquece de amor. Mesmo quando você fala sem parar, eu sei que escolhi o homem certo para amar. Eu te amo em cada detalhe, e em cada detalhe me esbanjo nesse amor", escreveu Deolane em uma série de fotos do casamento que publicou no Instagram na época.