'O amor é possível de várias formas', diz Preta Gil sobre diferenças no relacionamento

Preta Gil participou do programa 'Saia Justa', no canal GNT. Foto: Kelly Fuzaro/GNT

Preta Gil participou do Saia Justa, no canal GNT, e falou sobre os ataques que recebe por ser casada com Rodrigo Godoy, que é 14 anos mais jovem.

"Até hoje, se eu posto uma foto com ele, está lá [os comentários]: 'Cafetão, cafetina, gigolô. Está com essa gorda porque ela está te pagando, porque ela te dá dinheiro'", disse a cantora.

"As pessoas não conseguem entender que o amor é possível de várias formas e que, sim, um homem mais jovem pode amar uma mulher mais velha, um homem que é malhado pode amar uma mulher gorda", completou.

Ela contou que Rodrigo, no início do relacionamento, ficava desconfortável com os ataques e não gostava de aceitar presentes dela. "Ele não queria dar motivo para que as pessoas falassem."

Ao lado de Astrid Fontenelle, Sabrina Sato e Larissa Luz, Preta Gil também falou sobre como machismo, racismo e outros preconceitos afetam os relacionamentos de modo geral. Assista: