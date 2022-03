'Nunca vi o Brasil tão unido', diz Anitta após alcançar o Top 1 Global

'Eu volto quando estiver em condições de processar tudo isso', declarou Anitta após ver que 'Envolver' é Top 1 Global. Foto: Gary Hershorn/Pool via Reuters

Ela venceu e as comemorações não têm hora para acabar. Anitta alcançou nesta sexta, 25, o 1º lugar do Top Global e Envolver e é a música mais ouvida em todo o mundo. A semana foi inteiramente dedicada a isso para fãs e amigos da cantora, mas até quem não tem carteirinha do fã clube da braisleira entrou na movimentação para tornar a canção como mais ouvida globalmente.

Foram mais de 6,3 milhões de reproduções e muita mobilização para tornar esse sonho realidade. Por exemplo, um grupo de fãs organizou um "flash mob" em oito cidades do Brasil e dançou o Envolver Challenge nas ruas, praias e até no metrô. Com o primeiro lugar no ranking, artistas parabenizaram a cantora por essa vitória. A cantora demorou para se pronunciar sobre a conquista, mas em seu Twitter escreveu: "Acordei agora. Meu Deus. Meu Deus".

O perfil do Spotify compartilhou um vídeo de Anitta falando sobre como é ser a primeira brasileira com a música mais ouvida em todo o mundo. "Eu não consigo tirar palavras, Meu Deus... Acho que preciso esperar um pouco mais para ter palavras para explicar a sensação em ser a primeira brasileira na história a ter a música número 1 no mundo, a mais tocada no mundo. Nunca vi o Brasil tão unido para alguma coisa, parecida Copa do Mundo", falou a cantora no início do vídeo.

"Não sei se a gente vai continuar nesse número um, mas só de ter batido lá, já é algo que a gente nunca viu no nosso País. Isso foi muito difícil gente, é resultado de muito trabalho, não pensem que foi uma sorte. [...] O Brasil tá me ajudando muito a subir essa música, óbvio, mas metade dos plays é internacional, a viralização dessa música começou fora do Brasil", continuou.

"Estou muito feliz. Eu abri uma porta e espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri. Vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder e eu espero que muitos brasileiros passem por ela, que foi aberta com muita dificuldade", finalizou a brasileira com os olhos cheio de lágrimas.

Após passar o momento de "choque", ela escreveu uma publicação agradecendo e comemorando a conquista. Em inglês, ela disse: "Número 1 do mundo. Eu realmente não sei o que dizer. A primeira mulher latina a se tornar a número um com uma canção solo no mundo. A única brasileira na história do meu País a ter uma música no Top 5 do mundo. Ai meu Deus. Eu volto quando estiver em condições de processar tudo isso e dizer mais alguma coisa, porque agora eu estou chocada. Obrigada, obrigada, obrigada".

I come back when I’m able to process all of this and say something else cuz right now I’m just shocked. Thank you, thank you, thank you — Anitta (@Anitta) March 25, 2022

Repercussões da conquista de Anitta

Na abertura do Encontro com Fátima Bernardes, a apresentadora falou que esta sexta, 25, era um dia muito especial por vários motivos e entre eles o 1º lugar de Envolver, pois a nuvem de palavras do programa estava sendo dominada pela funkeira. "#1 mundial", "ela venceu", "você sabe que venceu" foram algumas da frases que apareceram no programa.

"A cantora conquistou o 1º lugar agora de manhã no ranking das músicas mais ouvidas do mundo com o hit Envolver. Às 8h da manhã desta sexta, 25, a música já acumulava mais de 6 milhões de reproduções no planeta. Anitta, um beijo pra você", declarou Fátima, enquanto relembrava que a cantora esteve no programa no início da carreira, em 2016.

"Fomos acompanhando a carreira dela. Se não fosse meu ombro, Anitta...", brincou, enquanto os companheiros de palco, Tati Machado e Aílton Graça tentavam dançar uma versão diferente da coreografia oficial da música.

A atriz Fernanda Paes Leme usou seu Twitter para comemorar a vitória de Anitta e brincou que é "um dia difícil" para quem não gosta da cantora. "Ainda bem que eu amo, admiro demais, aplaudo e tenho maior orgulho dessa mulher e toda sua equipe! Envolver #1! É do Brasil! Se eu estou emcoionada real com esse feito, imagina ela, a família... Imagina o filme que passa na cabeça? Muito f*da", escreveu.

Se eu tô emocionada real com esse feito…imaginaa elaaaa, a familia…imagina o filme que passa na cabeça?!!! Muito Foda! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 25, 2022

A cantora Pocah, que é amiga da garota de Honório Gurgel, ficou muito envolvida e comemorou a conquista dançando a música. Na legenda, ela declarou: "Envolver #1 Global. A Anitta merece tanto".

ENVOLVER #1 GLOBAL A ANITTA MERECE TANTOOOOOO pic.twitter.com/Mbgv31GvFz — pocah's (@Pocah) March 25, 2022

Nicole Bahls também usou seu perfil para comemorar esse feito e comentou que a cantora brasileira "já nasceu pronta" para viver esse momento. "Essa vitória não é só sua, Anitta, mas de todo o Brasil", escreveu.

ELA JÁ NASCEU PRONTA!!! Envolver é #1 no Spotify Global!!! Essa vitória não é só sua @Anitta, mas de todo o Brasil ❤️ Obs.: Poderia ter escolhido outra foto, mas essa eu acho que consegue expressar exatamente o que eu tô sentindo nesse momento pic.twitter.com/LrCuiEIHoj — Nicole Bahls (@NicoleBahls) March 25, 2022

A cantora Lexa também festejou o primeiro lugar mundial de Envolver e não economizou palavras para a amiga. "Primeiro lugar! Eu estou tão feliz! Você merece e merece muito! Você já escreveu seu nome na história! É Anitta, é Brasil!", desclarou.

Primeiro lugar! Eu tô tão feliz! Você merece e merece muito! Você já escreveu seu nome na história! É Anitta, é BRASILLLL! @Anitta #Envolver — Lexa • Kikada Do Ano (@LexaOficial) March 25, 2022

Divertido como sempre, Fabio Porchat parabenizou e aproveitou o momento para fazer um pedido para a voz do hit mais ouvido mundialmente: "Você chegou lá, Anitta. Próxima coreografia, por favor, cria uma que não prejudica a lombar".

VOCÊ CHEGOU LÁ, @ANITTA!!! Próxima coreografia por favor cria uma que não prejudica a lombar! #Envolver pic.twitter.com/ts5wvJjJ1R — Fabio Porchat (@FabioPorchat) March 25, 2022

A apresentadora Ana Hickmann também está na lista de artistas que comemoraram esse feito histórico. "Sextou com a Anitta no Top 1 no Spotify. Que tudo! Parabéns, Anitta... Muito feliz por essa conquista, você merece demais", escreveu.

Fã declarado da cantora, Gil do Vigor apareceu no story do seu perfil no Instagram envolvido pela música e compartilhou um vídeo, em colaboração com Gkay, dançando Envolver. Nos Stories, ele escreveu: "O topo é dela!".

Gkay não deixou de parabenizar a amiga com um post especial. Na foto, as duas aparecem com uniformes de líder de torcida e uma bola de futebol americano, e a influenciadora escreveu: "É ela a maior Top 1! A maior que nós temos! Meu orgulho, minha diva internacional! Parabéns, amiga. Te amo e te admiro demais".

Após fazer sua parte no Envolver Challenge, Gretchen também usou seu perfil para parabenizar a cantora brasileira e não deixou de elogiar o quanto ela lutou para conquistar o Top Global. "Parabéns, maravilhosa! Você merece. Você lutou. Você se dedicou. Você conquistou cada degrau. Conta sempre comigo. Amo você", declarou.

Luísa Sonza também comemorou o primeiro lugar do single: "É do Brasil". Antes da cantora aparecer em suas redes, os comentários do tweet de Luísa teve um pedido de um fã que queria que ela ligasse para Anitta e ela respondeu que já tinha mandado mensagem para a amiga.

Eu já mandei mensagem!!!!! — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 25, 2022

O cantor Wesley Safadão é mais um que está em festa com a conquista brasileira. "Que orgulho ver uma artista brasileira ocupando o 1º lugar no mundo, parabéns Anitta, você merece", escreveu em seu perfil oficial.

Que orgulho ver uma artista brasileira ocupando o 1º lugar no mundo, parabéns Anitta, você merece! ❤️ — Wesley Safadão (@WesleySafadao) March 25, 2022

O Google Brasil também entrou na festa e parabenizou a cantora de forma criativa. Com uma montagem, de um lado e escrito "De onde veio" estava o print de Honório Gurgel, e do outro estava "Onde chegou" e uma foto do mundo.

Com uma montagem mostrando Anitta logo no início da carreira, Carlinhos Brown e sua equipe parabenizaram a brasileira pela conquista histórica: "Que notícia boa para começar o dia! Envolver, de Anitta, acaba de se tornar a música mais ouvida do mundo no Spotify. Top 1 Global. Parabéns, Anitta! Você chegou lá! Hoje a EquipeCB vai 'sextar' envolvida com você".