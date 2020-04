‘Nunca rezei tanto na minha vida’, declara Pink sobre filho com novo coronavírus

A cantora Pink. Foto: Jonathan Alcorn/Reuters

Depois de ter conseguido se recuperar do novo coronavírus, Pink desabafou nas redes sociais sobre o estado de saúde do filho. Ela teve diagnóstico confirmado e anunciou que estava doente na sexta-feira, 4.

“Houve muitas noites em que chorei e nunca rezei tanto na minha vida”, desabafou a cantora no Instagram.

O pequeno Jameson, de apenas três anos de idade, testou positivo para covid-19 e está muito doente, segundo a mãe.

“É engraçado, mas a certa altura, pensei que eles tivessem nos prometido que nossos filhos ficariam bem. Não é garantido. Não há ninguém a salvo disso”, declarou Pink.

A cantora contou que mantém um diário dos sintomas do filho nas últimas três semanas, assim como monitora o próprio estado de saúde. O garoto permanece com febre na casa dos 37,8 graus. “Estamos melhores do que estávamos. Na semana passada, usei nebulizadores pela primeira vez em 30 anos”, relatou a cantora, que também sobre com asma.

“Eu tenho asma muito forte e tive durante toda a minha vida. Ficou muito, muito assustador. Não vou mentir”, admitiu Pink, que faz parte do grupo de risco.

Assista ao vídeo - parte 1:

Assista ao vídeo - parte 2:

Quando recebeu a confirmação de que ela e o filho estavam doentes, Pink fez um longo texto no Instagram criticando a falta de exames médicos para detectar o novo coronavírus. A cantora também anunciou uma doação de US$ 1 milhão de dólares (aproximadamente cinco milhões de reais), dividida igualmente entre o Temple University Hospital Emergency Fund na Filadélfia e o Fundo de Crise de Emergência Covid-19 do prefeito da cidade de Los Angeles.

O marido de Pink, Carey Hart, de 44 anos de idade, e a filha deles, Willow Sage, de oito, estão saudáveis.

