'Nunca quis tanto estar em casa', diz Sthe Matos após deixar UTI

Após ser hospitalizada com sangramento no cérebro, Sthe Matos deixou o hospital e seguirá com tratamento em casa. Foto: Instagram/@sthefanematos

Nesta quarta-feira, 23, a influenciadora Sthe Matos deixou a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e saiu do hospital que estava internada. Na última terça, 22, ela foi hospitalizada devido a um sangramento no cérebro. Nos Stories do seu perfil oficial no Instagram, a informação foi confirmada pela sua equipe: "Com muita felicidade que viemos contar que a nossa 'Tetezinha' teve alta agora a pouco".

Ainda em seu perfil, eles informaram que a equipe médica avaliou todos os exames e concluiu que a ex-A Fazenda pode seguir com o tratamento em sua casa. "Compartilhar com vocês a notícia faz a gente sentir a mais pura felicidade. Foram dias de ansiedade e preocupação, mas graças a Deus deu tudo certo", escreveu a equipe da influenciadora.

Assim que chegou em sua casa, Sthe Matos gravou alguns Stories para agradecer a todos seus fãs e seguidores. "Nunca quis tanto estar em casa. Obrigada meu Deus! Obrigada meus fãs. Obrigada meus amigos. Obrigada a todo mundo que orou e mandou energia positiva pra cá", falou.

No YouTube, a influenciadora contou tudo que aconteceu e explicou que começou a perceber os sintomas há cinco dias, mas que até então estavam sendo considerados sintomas virais. Antes de ficar internada, ela foi até um hospital, fez teste de Covid-19 e tomou medicamentos que ajudariam na possível virose.

Após dois dias do resultado negativo do teste de covid, as dores de cabeça intensificaram: "Eu não conseguia abrir o olho [...] O que preocupou é que foi uma dor de cabeça muito rápida, em questão de segundos. Uma dor repentina porque eu senti uma dor muito forte".

Acompanhada de suas amigas, Lorena e Jessica, Sthe conta que, de acordo com as amigas, teve confusões mentais e não conseguia responder as perguntas das duas. "Eu só lembro que acordei na emergência do hospital. São poucas coisas", fala. Por ter tido uma dor de cabeça muito forte e repentina, a equipe médica aconselhou que fosse feita uma tomografia para identificar se tinha algo muito grave acontecendo.

"Nesse exame deu um foco de sangramento e, por isso, foi preciso investigar. Por isso precisei ficar internada e precisava ser monitorada nesse período. Não podia simplesmente ir pra casa", conta. Outros exames foram feitos para entender o motivo desse sangue no cérebro e com os resultados, os médicos descartaram AVC, meningite e tumor.

"Tudo isso foi descartado, mas provavelmente isso aconteceu por causa do meu quadro viral e respiratório. Talvez, nesse período, eu posso ter forçado e pulsionado para acontecer esse sangramento. Foi um susto grande", conta. Confira o vídeo completo: