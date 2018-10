‘Nunca precisei deixar de ser feminina’, diz Daniela Mercury sobre relação com Malu Verçosa

A cantora Daniela Mercury e a esposa Malu Verçosa. Foto: Instagram/@maluvercosa

Daniela Mercury e Malu Verçosa revelaram detalhes sobre o relacionamento delas no canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, nesta quarta-feira, 17. As duas comemoraram cinco anos de união na semana passada.

A cantora lembrou que se aproximou de Malu “sutilmente, poeticamente e delicadamente”. “Eu não sabia que estava apaixonada. Eu só pensava nela, estava ansiosa para saber se havia alguma reciprocidade. Achava ela uma pessoa interessantíssima. E deu nisso”, afirmou Daniela quando se aproximou pela primeira vez de Malu. A esposa da cantora concluiu: “E deu nisso, um super casamento, três filhos, duas cachorras”.

Ao responder se fica irritada quando perguntam ‘quem é o homem e quem é a mulher’ da relação, Daniela é enfática: “Não precisei mudar de sexo não. Acho que a mulher pode tudo. Nunca precisei deixar de ser feminina e também não preciso desse papel”.

Daniela e Malu contam que brincam sempre com o estereótipo masculino. “De vez em quando, a gente brinca uma com a outra: ‘Você parece um homem ruim’. Talvez seja porque a gente está acostumada. É sempre o homem que paquera dizendo coisas”, considera Daniela Mercury.

Matheus Mazzafera queria saber quem era a mais ‘mandona’ no relacionamento. “Ah, eu finjo que não mando, finjo que sou fofinha, até a página dois”, brinca Daniela. “E ela acha que eu acredito”, rebate, aos risos, Malu.

Assista ao vídeo: