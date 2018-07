'Nunca nos beijamos', diz Patrícia Poeta sobre boato com Galvão

Patrícia Poeta desmente boato de beijo em Galvão Bueno Foto: Instagram / @patriciapoeta | Reprodução de 'Jornal Nacional' / TV Globo

A apresentadora Patrícia Poeta usou seu perfil no Instagram para desmentir um boato que, segundo ela, vem sendo compartilhado em diversas redes sociais: o de que teria beijado Galvão Bueno durante uma cobertura esportiva da Globo.

"Um beijo que nunca existiu. [...] Um meme de 2014 que voltou com tudo nessa Copa. Se já era fake em 2014, agora é fake ao quadrado", lamentou Patrícia nesta quinta-feira, 5.

Em seguida, concluiu: "Galvão Bueno mora no meu coração, mas respondendo à pergunta de várias pessoas: nunca nos beijamos. Nem sem querer. [...] Essa foto que está rolando na rede é uma montagem que fizeram de uma das nossas despedidas ao final do JN com dois beijinhos na bochecha".

Ex-colega de Globo, a jornalista Carla Vilhena, comentou na foto: "Dá um cansaço dessas coisas.. Ainda bem que você tem bom humor, Patrícia!"

Confira a publicação abaixo: