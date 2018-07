'Nunca mexi na boca', diz Cleo Pires sobre ter feito plásticas

Cleo Pires Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A atriz e cantora Cleo Pires respondeu um internauta que a criticou e a 'aconselhou' a não modificar seu corpo no domingo, 1º.

O usuário do Twitter, identificado como Anderson, publicou uma mensagem afirmando que a boca de Cleo estaria "estranha" e que ela não deveria modificar seu corpo.

"No meu rosto e corpo faço o que bem entender, quem tem que estar feliz com isso sou eu. Nunca mexi na minha boca, coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada. Minha boca não é perfeita, às vezes fica meio tortinha, às vezes mais cheinha, mais murchinha. Chama ser normal!", respondeu Cleo.

Em seguida, complementou: "E pra ficar bem claro, a mudança plástica que fiz no rosto foi no nariz. E se eu quiser fazer mais alguma eu faço e ninguém tem nada a ver com isso. [...] Prefiro meu nariz hoje em dia do que antes."

Posteriormente, o mesmo usuário publicou nova mensagem, afirmando que "não quis ofender ninguém", fazendo com que Cleo respondesse novamente: "Opinião a gente dá para quem pede. Principalmente se for negativa."

Confira a sequência de postagens abaixo:

No meu rosto e corpo faço o q bem entender,qm tm q estar fliz com isso sou eu.E btw nunca mexi na minha boca,coloquei aparelho durante anos e mudou minha arcada.Minha boca nao eh perfeita,as x fica meio tortinha,as x mais cheinha,as x mais murchinha.Chama ser normal.Pense nisso! https://t.co/sec1Zt5LnB — CLEO - Jungle Kid (@cleooficial) 1 de julho de 2018

N sei q chatiçe é essa de ficarem enchendo o saco de quem faz plástica ou falando https://t.co/H5i84cVwNM a pessoa quer se aprimorar e pode,porque não?Gente sem mais o q fz — CLEO - Jungle Kid (@cleooficial) 1 de julho de 2018

E pra ficar bem claro a mudança plástica q fiz no rosto foi no nariz. E SE EU QUISER FZ MAIS ALGUMA EU FAÇO E NGM TEM NADA A V COM ISSO.Sigam em paz. — CLEO - Jungle Kid (@cleooficial) 1 de julho de 2018

Então.Mas opinião a gente dá p quem pede.Principalmente se for negativa.Só t dando aquele toque sutil p você não ser um chato por aí,já q você se sentiu no direito d tb me dar um toque.Abraço. https://t.co/ssqWoAzkQM — CLEO - Jungle Kid (@cleooficial) 1 de julho de 2018

Pra mim é aprimorar sim. Prefiro meu natiz hoje em dia do q antes. https://t.co/V0rO7R6oze — CLEO - Jungle Kid (@cleooficial) 1 de julho de 2018