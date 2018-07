'Nunca mais serei feliz', desabafa viúva de Paulo Silvino

O ator também passou pelo SBT no final dos anos 1980 e participava do programa 'A Praça é Nossa'. Ele não ficou marcado por nenhum bordão na passagem, mas pelo quadro do açucareiro em que ele e Carlos Alberto da Nóbrega falavam dos problemas do País enquanto tomavam café e batiam com a mão em um açucareiro com gesto obsceno

Foto: Cena do programa 'A Praça É Nossa' / SBT