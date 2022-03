'Nunca estive mais feliz na minha vida', diz Anitta em festa de aniversário surpresa

Anitta completará 29 anos na quarta-feira, 30 de março, e ganhou uma festa de aniversário surpresa adiantada dos amigos e familiares. Foto: Instagram/@gessicakayane/@hugogloss

Antes de fazer história e alcançar o Top 1 no Spotify Global, Anitta ganhou uma festa de aniversário surpresa na noite de quinta-feira, 24. A cantora completará 29 anos apenas na quarta-feira, 30 de março, mas não estará no Brasil para comemorar com amigos e familiares.

"A minha família e os meus amigos acabaram de fazer uma festa surpresa para mim porque eu não vou estar no Brasil no meu aniversário. Eu cheguei e tomei um susto. Vamos ficar bêbadas então, eu já chorei muito", disse Anitta em stories no Instagram.

Em vídeo publicado pelo Hugo Gloss, a artista agradeceu a festa e comentou "eu não seria nada disso, Top 2 do mundo, top não sei o que... se não fosse a minha família maravilhosa que sempre me faz lembrar quem eu sou e a minha equipe, que também virou a minha família e que torce por mim se eu estiver bem ou mal... se eu estiver no Top 1 ou no Top 200 milhões, eles não estão nem aí".