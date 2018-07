‘Nunca entendi por que nunca me olhou nos olhos’, diz Lady Gaga sobre Madonna

As artistas Lady Gaga e Madonna Foto: Lucas Jackson / Reuters | Danny Moloshok / Reuters

O documentário Lady Gaga: Five Foot Two mal foi lançado e já está dando o que falar. O motivo? Lady Gaga abriu o jogo sobre o que a incomoda em sua relação com Madonna.

Logo no início da produção, que está disponível na Netflix desde a madrugada desta sexta-feira, 22, Gaga revela suas críticas à rainha do pop. Em resumo, a cantora de 31 anos se queixa por Madonna não ter levado as ressalvas que possui diretamente a Gaga.

“Não importa o que ela possa pensar de mim”, afirma Gaga sobre Madonna. “A única coisa que realmente me incomoda nela é que (...), se eu tiver um problema com alguém, vou falar lá na cara da pessoa”, afirma Gaga no documentário.

“Nunca consegui entender o fato de ela não me olhar nos olhos e me dizer que eu estava sendo reducionista”, diz Gaga. “Ela nunca ligou e disse: ‘O que diabos você está fazendo?’” Em uma entrevista em 2012, Madonna afirmou à ABC que Born This Way, música que dá nome ao segundo álbum de estúdio de Gaga, era reducionista (ou seja, tratava assuntos complexos de maneira simples).

Confira algumas reações ao documentário abaixo:

Acabou de sair um documentário da lady gaga na netflix omg que sonho — Polideimos (@Miguel19Almeida) 22 de setembro de 2017

Não teve show da Lady Gaga no Rock in Rio, mas tem show da vida dela na Netflix! ❤ — AND (@andersonrsnde) 22 de setembro de 2017

Oi @ladygaga eu te perdoo por ter cancelado o show do Rock in Rio só pelo o que você falou da Madonna no teu documentário da Netflix hahahah — steuvo (@stevangpaz) 22 de setembro de 2017

lady gaga mandando a real pra madonna me fez ter razões pra seguir em frente — ckssio (@ckssio) 22 de setembro de 2017

Gosto demais da Lady Gaga. Mas ela mandar shade pra Madonna é bobo demais. Madonna fez tudo antes de vc querida, aceite. — danna (@dannamagno) 22 de setembro de 2017