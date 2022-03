'Nunca desistam dos seus sonhos', diz Hungria Hip Hop sobre novo single com Mc Lipi

Após período sem lançamento, o rapper Hungria lança 'Outro Patamar' com o funkeiro Mc Lipi. Foto: Access Midia

"Fizemos essa música pensando e celebrando o momento atual da nossa carreira." É assim que o rapper Hungria Hip Hop enxerga Outro Patamar, sua nova música em parceria com o funkeiro Mc Lipi que chega ao público nesta sexta-feira, 11. O último lançamento do cantor foi em novembro de 2021, com o álbum Universo Particular.

Em uma conversa com o Estadão, Hungria contou que o fato da música representar um momento atual da carreira é porque tanto ele quanto Lipi, a segunda voz da música, passaram "por muitas dificuldades". "Para chegar onde chegamos não foi fácil, mas conseguimos. E queremos que essa vitória sirva de exemplo para a 'molecada' que está nas ruas ou começando agora", conta.

Escrita pelos dois cantores, o single será lançado junto com o videoclipe. No verso de Outro Patamar, Hungria declara: "Vejo o menor lutando por um futuro brilhante... Hoje, maior eu vejo o som tocando nos 'falante'. Sorriso da minha mãe vale mais que um diamante".

O clipe foi gravado no Distrito Federal, cidade onde Hungria nasceu, e as cenas têm mostram as conquistas e incentivam os fãs a lutarem por seus sonhos, assim como ele sempre faz em shows, letras e composições.

Atualmente, Hungria é um dos rappers mais escutados do País e ficou conhecido por letras que retratam os sonhos dos "moleques da quebrada" e os desafios que conseguiu superar até alcançar o sucesso que tanto sonhou.

"Essa música é a gente olhando no olho deles e dizendo para nunca desistirem dos seus sonhos, e correr sempre pelo certo. Recebam Outro Patamar de braços abertos", pede Hungria Hip Hop. Colecionando números, ele já soma mais de 3,6 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube e mais de 3 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify. Além do lançamento, o rapper tem parcerias com grandes nomes da música como Claudia Leitte, Gustavo Lima, Lucas Lucco, Alok e outros.