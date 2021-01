'Nunca agredi ela', diz Nego do Borel sobre acusação de Duda Reis

Duda Reis e Nego do Borel terminaram o noivado em dezembro de 2020 Foto: Instagram/ @negodoborel

Nego do Borel usou seu Instagram nesta quinta-feira, 14, para negar as acusações de agressão por parte de sua ex-noiva, a atriz Duda Reis.

"Sim, eu traí e assumo. E essa foi a contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuições dela para o fim eu prefiro não expor até o momento. Eu nunca agredi ela. Nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela", afirmou o cantor.

Apesar de ter dito que preferia não expor a ex, o cantor publicou um vídeo de 11 minutos com dezenas de mensagens trocadas entre eles no aplicativo WhatsApp.

Em stories recentes, Duda Reis afirmou que sofria um relacionamento abusivo com o cantor: “Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo”.

Mais cedo nesta quinta, Duda Reis revelou que foi à Delegacia de Defesa da Mulher e confirmou que sua advogada será a ex-BBB Gizelly Bicalho, advogada criminalista que tinha oferecido publicamente seus serviços à atriz após ela ter revelado que sofreu ameaças e agressões físicas durante seu relacionamento com Nego do Borel.

Após as acusações, o cantor perdeu parcerias com algumas marcas (leia mais aqui). Nego do Borel chegou a se pronunciar na última quarta, 13, confirmando que "sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho", e alegando que "têm saído muitas mentiras a meu respeito' e que "tem seu lado da história".