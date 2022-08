'Numanice #2': Ludmilla revela data de estreia das gravações ao vivo de projeto de pagode

Ludmilla anunciou que os vídeos das apresentações ao vivo de 'Numanice #2' chegam ao YouTube no dia 24 de agosto. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

A cantora Ludmilla anunciou as datas de estreia das gravações ao vivo do projeto Numanice #2. As músicas estarão disponíveis no dia 23 de agosto, às 21h, nas plataformas de áudio. Os vídeos chegarão em 24 de agosto, às 12h, no YouTube.

O projeto é um dos mais queridos dos fãs da artista e representa a aposta de Ludmilla no pagode com composições próprias.

Ela já havia dado um gostinho do investimento em um novo gênero musical em 2021 com Numanice (Ao Vivo) e convidados como Sorriso Maroto e Thiaguinho.

Numanice #2 chegou como uma continuação em janeiro deste ano, mas ainda não havia ganhado a versão ao vivo e com parcerias.

As apresentações foram gravadas no dia 21 de julho no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e contaram com participações de nomes como Péricles e Gabby Moura.

Ludmilla também já fez outros shows com o setlist de Numanice #2 em cidades como Salvador e São Paulo. Em São Paulo, a cantora recebeu Luísa Sonza e a mãe de MC Kevin, que morreu após cair de um prédio no ano passado.

Em Salvador, a artista fez um show de 3h que vendeu mais de 11 mil ingressos.