Now United lança nova música e videoclipe nesta semana

Grupo Now United. Foto: Instagram/@nowunited

O grupo internacional Now United vai lançar nesta semana a canção Like Me com videoclipe, junto com Rexona. É a primeira vez que a marca, parceira da banda desde 2018, mergulha no universo audiovisual e participa ativamente de uma produção dos jovens.

O conceito do clipe foi criado para reforçar o poder que o movimento e a dança têm de deixar a vida das pessoas melhor, mais colorida e cheia de alegria. "A parceria da Now United com a Rexona é uma colaboração autêntica, celebrando a alegria da dança e do movimento com confiança. Essa é a mensagem que queremos deixar para todos que curtem Now United”, disse Fuller, diretor criativo da banda.

O videoclipe na íntegra será revelado ao público ainda esta semana em todas as plataformas de Now United, mas os fãs podem ficar ligados nas redes de Rexona porque mais informações serão divulgadas nos próximos dias. Todos poderão conferir um trecho inédito da música no canal da marca a partir da próxima terça-feira, 16.

O conceito do clipe de Like Me foi criado para reforçar o poder que o movimento e a dança têm de deixar a vida das pessoas melhor. Foto: InPress Porter Novelli

Por meio da campanha Ligue o Mova-se #DanceDoSeuJeito, a marca vai desenvolver diversas iniciativas para estimular os jovens a dançarem livremente, expressando sua identidade, reforçando com a ação que dançar é para todos.

“Queremos, por meio da dançante Like Me, encorajar adolescentes e jovens brasileiros a ligar o mova-se, sem se preocupar com julgamentos. Pesquisas já provaram que dança é como uma impressão digital, ninguém dança igual, é definitivamente uma expressão de quem somos”, afirmou Rafael Turziani, gerente de marketing.