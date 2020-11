Now United lança clipe de ‘One Love’, parceria com R3HAB; veja

Fundado em 2017, grupo Now United possui integrantes de diversos países ao redor do mundo Foto: YouTube / Reprodução / Now United

O grupo musical Now United lançou a sua nova música nesta sexta-feira, 6, com o nome One Love. Resultado de uma parceria com o DJ R3HAB, a canção ganhou um clipe no YouTube, que mostra alguns registros de todos os membros do grupo durante a infância.

O vídeo mostra gravações e fotos dos cantores mostrando seus talentos musicais e de dança, tanto em casa quanto em apresentações públicas. Além disso, algumas fotos também mostram um pouco da cultura do país de cada membro.

O Now United foi fundado em 2017 por Simon Fuller, criador da franquia de reality shows Idol, chamada de Ídolos no Brasil, e possui atualmente 15 membros, de países como Japão, Estados Unidos e Rússia. Um deles é a brasileira Any Gabrielly.

Outra música lançada recentemente pelos cantores foi Habibi, que marcou a estreia da mais nova integrante, a libanesa Nour Ardakani. Até o momento, o novo clipe já conta com mais de 500 mil visualizações. Confira:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais