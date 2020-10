Now United lança clipe de 'Habibi', 1ª música com Nour; assista

Nour Ardakani em cena do clipe 'Habibi', do Now United Foto: YouTube / @Now United

O grupo Now United lançou o clipe de sua nova música, Habibi, na última segunda-feira, 19. É o primeiro lançamento do grupo com a libanesa Nour Ardakani, sua mais recente integrante.

Ao fim da música, a nova integrante conta que "habibi significa alguém que é muito querido ao seu coração". Parte das gravações do clipe foram feitas em Beirute, no Líbano, e a outra parte em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Assista ao clipe de Habibi, do Now United, primeira música com participação de Nour Ardakani, no YouTube.