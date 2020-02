Now United anuncia nova integrante, a australiana Savannah Clarke

Savannah Clarke, da Austrália, a nova integrante do Now United. Foto: Instagram / @nowunited

O Now United divulgou nesta sexta-feira, 28, o nome da nova integrante do grupo: Savannah Clarke, da Austrália.

"Passei as últimas semanas conhecendo a todos. O Now United agora é a minha família e eles são muito especiais e cuidadosos. Eu ainda não consigo acreditar que isso é real, é um sonho se tornando realidade para mim", escreveu Savannah em seu Instagram.

A cantora já chegou inclusive a participar das gravações de Come Together, clipe que será lançado em breve pelo Now United.

Confira abaixo o anúncio da chegada de Savannah Clarke ao Now United: